Nordio nega l’estradizione di don Franco Reverberi | accusato di crimini contro l’umanità in Argentina

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ta la consegna alle autorità argentine di don, il sacerdote della diocesi di Parmadi, tra i quali l’omicidio nel 1976 del 20enne peronista José Guillermo Beron, tuttora disperso. Il ministro della Giustizia Carloha infatti respinto la richiesta di estradizione indel sacerdote cattolico, che era stata concessa dalla Cassazione. Come riportato dal Corriere, l’ecclesiastico –anche di aver assistito alle sessioni di tortura cui erano sottoposti i prigionieri del regime del generale Videla durante gli anni della dittatura militare tra il 1976 e il 1983 – non sarà quindi consegnato all’per essere processato. Già ...

Del resto, siamo in un'epoca in cui l'apertura di un fascicolo o un avviso di garanzia non si... Ministro, ci aspettavamo molto da lei. Non continui a deluderci.... approvata dalla Camera,il principio di presunzione di innocenza e mette in difficoltà la ... Nessuna delega in bianco al Ministro della Giustizia, che passa lunghi periodi fuori dai monitor ...“Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti oggi nella Casa Circondariale di Catanzaro da un detenuto ristretto nel reparto detentivo di ‘media sicurezza’. L’aggressione odierna si somma ad altr ...Intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha respinto la richiesta di estradizione richiesta dall' Argentina di don Franco Reverberi. La Cassazione aveva respinto il ricorso promosso l ...