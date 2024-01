Nordio nega l’estradizione del prete accusato di crimini contro l’umanità in Argentina

Roma, 12 gen " "l'estradizione a un prete torturatore argentino che per la magistratura poteva essere consegnato alle autorità del suo paese. Per il ministro la certezza della pena vale solo per i ladri ...Il cavillo diIl cavillo che ha portato il guardsigilli a rigettare la richiesta di estradizione ha a che fare proprio con la salute dell'estradando. "L'avanzata età della persona e le sue ...Don Fabio Reverberi, 87 anni, non tornerà in Argentina per esser processato per i reati di cui è accusato. Si tratta di crimini che sarebbero stati commessi durante la dittatura, nel periodo dei ...Giustizia (Politica) Area e Magistratura democratica contro il ddl Nordio. Sull'abuso d'ufficio critiche anche dalla corrente di destra. Di Mario Di Vito ...