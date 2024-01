Non solo Ferragni | tempi duri per le influencer Errori | sviste | segnalazioni | tutti gli scivoloni delle star del web

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo il “Pandoro-gate”, è arrivato il giro di vite dell’Agcom sugliin Italia: nuove linee guida e l’istituzione di un tavolo tecnico ispirati a due criteri fondamentali che indicano chi dovrà rispettare le norme: avere almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e superare – su almeno una piattaforma o social media – un valore di “engagement rate” medio pari o superiore al 2%. I contenuti pubblicitari dovranno essere ben evidenziati con una scritta. E gli stessidovranno essere chiaramente individuabili e contattabili. Dunque, mentre il mondo dei social ha già stilato la sua sentenza e registra ogni giorno follower in fuga dallae dai suoi epigoni. Con le aziende che corrono ai ripari stralciando contratti in essere e accordi in fieri, e la linea di confine tra errore di comunicazione e truffa ...

