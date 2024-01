Non solo ascolti | ‘Doc’ promosso a pieni voti dall’Ordine dei medici | “mix perfetto di scienza e umanità”

Il Genoa prosegue nello studio del mercato, in cerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Come riportato da Sky, oltre ad aver... (calciomercato)

...737 - 9 MAX e ha contestualmente avviato un' indagine sulla compagnia per determinare se Boeing... La rimessa in servizio del Boeing 737 - 9 MAX " assicura la FAA " avverràdopo aver accertato ...La guerra in Ucraina, ha aggiunto,ha fatto che confermare le fragilità del Vecchio Continente,dal punto di vista economico ma anche in termini di modello geopolitico. Per questo, ha ...Scala falesie, fa immersioni, sfreccia sullo skate e frequenta le Canarie, per sfidare le onde sulla tavola da surf. Sono gli elisir delle ferite di una giovane donna con disabilità, ...Si è conclusa ieri presso la Sala Zavoli in Viale Mazzini, la conferenza stampa per il lancio del nuovo programma “Faccende Complicate” di Valerio Lundini in esclusiva su ...