Non lo accettiamo più Arbitri e Var | la bomba di Gianluca Rocchi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "Nonpiù tutto, lavoriamo e ci facciamo un mazzo così. Se il problema sono io, ditemelo e farò qualcosa di diverso. Ma i nostri ragazzi non si toccano". Alza la vocenella conferenza stampa di metà campionato a Coverciano. Il designatore deglidi A e B parte al contrattacco dopo le tante polemiche delle ultime settimane, con i fischietti italiani finiti sotto accusa. "Abbiamo dovuto parlare con il nostro ufficio legale perché qualcuno ha detto cose non vere sulla sostituzione di un arbitro - il riferimento all'avvicendamento di Piccinini con Fabbri per Inter-Verona -. Stiamo facendo un grande lavoro, anche con il Var. Nell'ultima giornata potevamo fare decisamente meglio ma nel girone d'andata abbiamo fatto decisamente bene. Nelle ultime due giornate siamo scivolati su un paio di ...

FIRENZE - "più tutto, lavoriamo e ci facciamo un mazzo così. Se il problema sono io, ditemelo e farò qualcosa di diverso. Ma i nostri ragazzisi toccano". Alza la voce Gianluca Rocchi nella ..." continua Mumolo - Verrà così garantitauna maggiore inclusione sociale e lavorativa, nonché un'effettiva tutela dei diritti di tutti i cittadini." "Sul tema in questione,lezioni ...A Salerno c'era Guida, un top a livello internazionale e per poco non è stato aggredito nel tunnel da un tesserato. Si può accettare Noi non lo accettiamo più". Durante il suo intervento, inoltre, ...“Non accettiamo più tutto – ha detto – lavoriamo e ci facciamo un mazzo così. Se il problema sono io, ditemelo e faro’ qualcosa di diverso. Ma i nostri ragazzi non si toccano. Abbiamo dovuto parlare ...