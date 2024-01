Non confondiamo le normali dinamiche pre elettorali dalla crisi di una coalizione

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Siamo entrati in campagna elettorale; lo si è capito dalle polemiche che hanno attraversato alcune coalizioni se non addirittura singoli partiti questa settimana. Servono quindi delle semplici istruzioni per districarsi tra voci allarmistiche contro questo o quel leader, su questa o quella formazione. Primo: quello a cui stiamo assistendo è tutto assolutamente normale. Da quando è nata la Repubbllica ogni elezione ha vissuto polemiche e dichiarazioni di questo tipo perché alla fine le elezioni sono quel momento in cui i partiti misurano la loro reale forza, oltre ad essere il principale momento di divisione di poteri e poltrone. Tutti quindi vogliono in più possibile, in un difficile equilibrio tra desideri e forza reale. Quindi quando sentite parlare di «centrodestra in» sappiate che si tratta diche fanno parte della politica e che ...

A peggiorare le cose il no alla candidatura di Gentiloni, che si dice pronto a dire addio a Bruxelles per tornare in Italia "main pensione...", è stato il messaggio minatorio dell'attuale ...il desiderio di pace con quello di "essere lasciati in pace" pensando che la libertà e ... che pongano contraddizioni chelascino esporre clamorose bufale in monologhi auto - applauditi.Siamo entrati in campagna elettorale; lo si è capito dalle polemiche che hanno attraversato alcune coalizioni se non addirittura singoli partiti questa settimana. Servono quindi delle semplici ...Roma, 11 gennaio 2024 "Non ci sarò in quelle liste e mi auguro che gli altri leader non ci siano. Proprio alla luce del grave discredito in cui stanno precipitando le istituzioni, ho lanciato questo m ...