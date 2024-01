Neve in pianura? Due grandi novità | Giuliacci indica la svolta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Questo inverno arriverà laine, nel caso, quando potremmo vedere le città imbiancate? A rispondere alla domanda è il colonnello Marioin un vieo pubblicato sul suo sito. L'esperto del meteo spiega è ottimista sulla possibilità di nevicate anche a bassa quota. "Non lo escludo, e non solo perché lo dice la statistica, dato che negli ultimi 15 anni un mese di febbraio su tre è stato nervoso anche in, soprattutto al Nord", premette il meteorologo. "Ma perché quest'anno vi sono due condizioni predisponenti". A cosa si riferisce? Il meteorologo spiega che il primo aspetto su cui porre l'attenzione che "il vortice polare è stato catapultato sul lato americano-europeo, basta un'altra piccola spinta verso il lato europeo, magari da parte l'anticiclone del ...

(Adnkronos) – Settimana invernale con temperature in picchiata in tutta Italia secondo le previsioni meteo di oggi, 9 gennaio 2023. Lorenzo ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Settimana invernale con temperature in picchiata in tutta Italia secondo le previsioni meteo di oggi, 9 gennaio 2023. Lorenzo ... ()

Maltempo al Centro-Sud, mentre al Nord prevediamo il curioso effetto ‘ neve da Stau’ Settimana invernale con temperature in picchiata in tutta Italia ... (sbircialanotizia)

...il vero inverno con pioggia eL'ondata di freddo arriva in discesa dalle zone nord orientali europee e questa volta la massa d'aria ha origini bielorusse. Secondo le previsioni, in...... con piogge sparse sulle isole maggiori e locali fenomeni in Appennino conoltre i 700 - 800. ...Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e locali foschie sulla...Questo inverno arriverà la neve in pianura e, nel caso, quando potremmo vedere le città imbiancate A rispondere alla domanda ...Le precipitazioni hanno imbiancato le vette. Si può sciare anche sugli Appennini ...