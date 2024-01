Netanyahu è al capolinea | ma resta al governo di Israele perché gli Usa glielo consentono

(Di venerdì 12 gennaio 2024) di Michele Sanfilipposta diventando un partner sempre più ingombrante per gli Usa. È sotto gli occhi di tutti il fatto che si tratti di un leader arrivato alche, però, cerca dire in sella a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo. Per giustificare quest’affermazione elenco solo alcune tra le azioni più edificanti da lui promosse: – per non essere sottoposto a un processo di corruzione ha stipulato alleanze con la peggior destra israeliana con l’obiettivo (peraltro realizzato) d’imporre in parlamento una legge per sottomettere il potere giudiziario a quello politico (l’inizio della fine di una democrazia); – dopo circa vent’anni, quasi ininterrotti, di, ha fatto fallire ogni possibilità di stabilire un accordo con i palestinesi al fine di dar luogo all’unica soluzione possibile: “due ...

