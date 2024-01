Nel Gucci di Sabato De Sarno tutto ha perfettamente senso

Tutto mescolato perché,caso di brand come, è davvero impossibile fare distinzioni. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , ...... habitue' delle sfilate di maisona Milano, pare non abbia preso parte al primo appuntamento del calendario della Milano fashion week dedicata all'uomo. L'influencer, chesettembre scorso ...Al via la 4 giorni di sfilate dedicate alla moda maschile per il prossimo Autunno-inverno. I giochi si aprono con Gucci: per la sua prima prova al maschile, il direttore creativo Sabato De Sarno manda ...Sabato De Sarno presenta la sua prima collezione maschile e lo fa proponendo soluzioni mirroring con quella femminile.