Neanche nel 2024 il mio cancro sarà censito dalla regione Campania | per salvare il nostro Ssn serve un miracolo!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Presidente Vincenzo De Luca rivendica i risultati raggiunti e ferma l’attenzione su alcuni particolari obiettivi centrati. Laha “ridotto di due miliardi i debiti che abbiamo ereditato”, e attualmente tutte “le Asl hanno un bilancio in attivo o in equilibrio; abbiamo oggi un rating che è migliore di quello nazionale Questo è un miracolo in”. In, come ha ricordato il Presidente De Luca, disponiamo anche dei migliori oncologi di Italia se non del mondo che curano (ma a costi altissimi e completamente sconosciuti) ilin continuo e inarrestabile incremento. Attenzione, non in tutta lama in particolare nelle Province di Napoli e Caserta, laddove ancora oggi si muore per lo scorretto smaltimento dei rifiuti speciali in una ...