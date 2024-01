NBA Freestyle | Tre guardie che meritano un commento nel bene o nel male in pillole

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Steph Curry (Golden State Warriors) I Warriors navigano in cattive (cattivissime) acque. Hanno il problema Draymond Green? Dovevano iniziare prima la fase di ricostruzione? Klay Thompson non è mai tornato ai livelli pre-infortunio? Hanno investito su giocatori che non hanno rispettato le promesse (Jordan Poole…)? Tutte possibilità. Fatto sta che sono in fondo alla classifica a Ovest (dodicesimi).. In tutto ciò, Steph Curry non sta giocando la miglior stagione in carriera, per carità. Sta predicando nel deserto, ha un supporting cast non di altissimo livello. Però, èsottolineare, massimo rispetto per Steph Curry. L’unico che in tutto questo caos, sta lottando per sorreggere sulle sue (forti) spalle la stagione della franchigia. Una point-guard, Curry, che ha cambiato per sempre il gioco. Non perché ha il record assoluto di tiri da fuori ...

