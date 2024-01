NBA a Parigi | show di Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers piegano Brooklyn

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Notte di stelle a, dove ha fatto tappa la NBA per una sfida oltreoceano della regular season. Alla Accor Arena del capoluogo francese si sono sfidatee a spuntarla sono stati i Cavs per 111-102 al termine di una partita molto intensa e risolta da uno strepitosoche ha trascinato i suoi con una doppia doppia da 45 punti e 12 rimbalzi, per la quarta vittoria di fila, mentre prosegue il momento negativo dei Nets, tenuti in piedi da Bridges e Thomas con 26 punti a testa, ma già al quarto ko nelle ultime cinque partite. SportFace.