NBA 2023 2024 | Milwaukee domina Boston | Phoenix sbanca LA I Thunder vincono di 62 contro Portland

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Archiviato il successo dei Cleveland Cavaliers in quel di Parigi ai danni dei Brooklyn Nets con uno show di Donovan Mitchell, la notte NBA ci ha regalato altre quattro partite, di cui tre però completamente a senso unico. RISULTATI E CLASSIFICHE Partiamo da, dove nel big-match della Eastern ConferenceCeltics, i Bucks hanno messo in chiaro le cose sin da subito. Primo quarto chiuso sul +18, a fine primo tempo addirittura lo score recitava 75-38 per Antetokounmpo e compagni, in una partita che di fatto è durata pochi minuti. 24 e 12 per il greco, ben assistito dai 21 di Lillard e soprattutto dai 28 punti e 12 rimbalzi di Bobby Portis in uscita dalla panchina. Per i Celtics il solo Jaylen Brown, con appena 10 punti, è stato in grado di andare in doppia cifra nel quintetto titolare. E anche nello ...