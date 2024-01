Napoli | Zielisnki dice sì all'Inter | i dettagli

Zielinski è un giocatore delfino al 30 giugno 2024, al momento non ci sono nuovi confronti per prolungare il contratto. Attenzione a questa situazione di, che a parametro zero è un ...Zielinski è un giocatore delfino al 30 giugno 2024, al momento non ci sono nuovi confronti per prolungare il contratto. Attenzione a questa situazione di, che a parametro zero è un ...Piotr Zielisnki è sempre più vicino all`Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco (classe 1994 ex Empoli e Udinese) in scadenza.Stando a quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe rialzato l’offerta all’Udinese per Samardzic e Perez.