Napoli | Zielinski resta fino a giugno Con due nuovi acquisti probabile la cessione di Gaetano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La dirigenza della SSCè al lavoro non solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra sfumata l’idea di una partenza anticipata di Piotrgià a gennaio, con il centrocampista ancora in trattativa con la dirigenza partenopea sul possibile nuovo contratto. Vista la permanenza di L'articolo

... invece, tentare l'affondo per Colpani, giocatore gradino ma sceso nelle gerarchie dopo l'opportunità che si è creata con Piotr(sul polacco c'è anche la Juventus per prelavarlo dal......distratto dall'Inter) che gioie (è arrivato solo Mazzocchi ed è già squalificato), tutti elementi che non consentono al tecnico livornese di trovare la medicina giusta per curare un...La dirigenza della SSC Napoli è al lavoro non solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Dopo aver definito l'acquisto di Mazzocchi, il ...Vigilia del derby col Napoli e Salernitana ancora in emergenza, con Pippo Inzaghi che ha poche opzioni, soprattutto a centrocampo e in attacco. Nel reparto offensivo mancheranno Cabral (impegnato in..