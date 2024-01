Napoli | Villa comunale e Parco Virgiliano cambiano volto Stanziati 8 milioni Da marzo i lavori

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Per l’inizio del 2025 i napoletani potranno godere del nuovodelladel. Idi recupero dovrebbero partire il prossimo mese diconsiderato che le ditte sono state già individuate. I due parchi saranno oggetto didi recupero complessivi che riguardano la parte botanica, le opere d’arte al loro interno e le aree architettoniche, la pavimentazione, gli accessi. “Sono due interventi molto importanti e molto attesi – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – che hanno avuto una lunga gestazione progettuale perché si tratta di parchi storici e vincolati per cui è stata necessaria una lunga negoziazione e discussione con la Soprintendenza per fare in modo che i progetti fossero compatibili dal punto di ...