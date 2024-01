Napoli – Verona | comunicati i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Resi noti dalla SSCdeie lediper assistere alla gara interna contro il: il comunicato Sabato ildi mister Mazzarri riprenderà il suo cammino in campionato in casa, contro la Salernitana. Gara anticipata a causa dell’imminente partenza degli azzurri per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Infatti la squadra partirà per Riad il giorno successivo al derby campano, domenica. La prima delle due semifinali delle final four, che vedrà impegnate all’Al -Awwal Stadium, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo,e Fiorentina, il 18 gennaio alle 20:00. Il giorno successivo poi andrà in scena Inter-Lazio. La finale invece, che si disputerà nel medesimo impianto delle due semifinali, si giocherà ...