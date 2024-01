Napoli | spunta il nome di Neuhaus per il centrocampo | è il nuovo obiettivo

Prosegue il duello trae Juventus su Lazar Samardzic , con il centrocampista dell'Udinese che nelle ultime ore è dato per essere vicino ai bianconeri. E intanto su X Maurizio Pistocchi ha lanciato una sibillina ...Calciomercato- Il nome nuovo del mercato delè Florian Neuhaus , centrocampista classe 1997 in forza al Borussia Monchengladbach . Ne parla Tuttosport .su Neuhaus Ile la Lazio avrebbero chiesto informazioni per il prestito con diritto di riscatto per il nazionale tedesco, legato da un contratto con il Monchengladbach fino al 2027. ...Stampa“Sono qui per metterci la faccia”. Alla vigilia del derby campano con la Salernitana, in programma allo stadio Maradona, Walter Mazzarri spunta dal bunker in cui si è chiuso per tutta la settima ...Un thriller da lasciarvi inchiodati sulla poltrona, fiato sospeso e cuore in fibrillazione. Nelle stesse ore in cui in Ecuador si consuma un feroce narco-golpe, nell’orbita di lotte fra cartelli ...