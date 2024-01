Napoli | si insiste per il colpo dalla Premier | sfida aperta alla Juve

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo quello riguardante Lazar Samardzic, un nuovo duello trantus potrebbe infiammare il calciomercato. Lantus è piombata su Lazar Samardzic: il centrocampista serbo d’origine tedesca, che pareva destinato agli azzurri, potrebbe accasarsi a Torino in estate, nonostante l’accordo quasi raggiunto tra Udinese e. Una sorta di doccia fredda per Aurelio De Laurentiis, che sperava di poter regalare a Walter Mazzarri un nuovo innesto in vista del derby contro la Salernitana, ma a quanto pare ci sarà ancora d’attendere. Già, perchè a quanto pare, la situazione non si sbroglierà prima della prossima settimana, quando il centrocampista dell’Udinese dovrebbe prendere una decisione definitiva in merito al proprio futuro. Lantus ci riprova, nuovo duello con il ...