Napoli – Salernitana | perchè è importante per la Supercoppa

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le nuove regole dellaIl derby campano darà la possibilità alnon solo di conquistare i tre punti che mancano da troppe giornate, ma avrà un ruolo decisivo anche per la supersfida di Riyadh. Secondo il regolamento delladi Gennaio 2024, infatti, i calciatori diffidati o ammoniti prima della gara saudita salteranno la successiva partita di Serie A e non la sfida in coppa. Questa la decisione della FIGC che permetterà alle quattro squadre italiane di affrontare il torneo con i migliori giocatori. Scelta fatta per non svantaggiare ulteriormente le squadre che in questo periodo si trovano costrette a far a meno di alcuni giocatori partiti per la Coppa D’Africa. Sono Mario Rui, Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus e Kvaratskhelia i diffidati del club azzurro che in caso di ammonizione salteranno la ...