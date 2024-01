Napoli-Salernitana | l’occasione giusta per ripartire | le quote dei bookmakers

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Derby campano:. Gli azzurri di Mazzarri super favoriti secondo i bookmaker., pronostici e marcatori in vista del match. Ilaffronterà lanel tanto atteso derby campano, e secondo gli esperti e i bookmaker, gli azzurri di Walter Mazzarri sono considerati nettamente favoriti per la vittoria. Questa partita è fondamentale per il, che ha l’obbligo di iniziare il girone di ritorno con il piede giusto dopo alcuni passi falsi nelle ultime uscite, tra cui l’ultima a Torino. La classifica attuale non permette alulteriori errori, e il match contro laè visto come un’occasione ideale percon una vittoria. Leofferte dai bookmaker riflettono ...

Dopo i giorni di ritiro successivi alla debacle col Torino, Walter Mazzarri guarda con ottimismo alla sfida di domani al Maradona contro la. 'Vedremo undiverso, più brillante ...