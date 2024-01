Napoli-Salernitana | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Arturo Di Napoli , ex attaccante (anche) di Napoli e Salernitana , è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto ... (terzotemponapoli)

Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Napoli-Salernitana : ecco le informazioni su canale , orario e diretta ... (sportface)

Lotito punta ad offrire meno, c'è anche ilsulle tracce della mezzala, ci sono rumors sul ... Il croato ha richieste dal Friburgo, dalla, dal Verona. Lotito vuole venderlo in prestito ...Ilprova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la, ...Il dt Giuntoli irrompe sul giocatore, ma gli azzurri rilanciano con l’Udinese ed offrono 40 milioni per acquistare anche Perez ...Il 30 aprile fu guastafeste allo stadio Maradona e adesso è rinchiuso in un limbo: nove mesi dopo, Dia è infortunato e scruta la cartella clinica insieme alla Salernitana. Su ...