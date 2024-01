Napoli | pronto il rilancio all’Udinese

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere imminente unda parte delper chiudere la trattativa di Samardzic. Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe rientrare questa mattina dai suoi impegni personali in Spagna e dedicarsi, non solo in prima persona, ma anche dal vivo alla trattativa di mercato. L’offerta delalla famiglia Pozzo potrebbe lievitare fino a 40 milioni per portare via dal Friuli il pacchetto composto dal Centrocampista Samardzic e dal difensore Perez. Due pedine che arriverebbero aper occupare i posti lasciati liberi da Elmas e, ancora parzialmente da Kim. La pista Brighton sembra essersi raffreddata con il club inglese che ha effettuato un sondaggio con una sorta di offerta lampo, ma che in realtà non si è concretizzata nei fatti. Il ...

Il Napoli non riesce più ad esprimere un gioco spumeggiante: tante sconfitte in questa stagione, ora cosa farà De Laurentiis