Napoli | Mazzarri sul futuro | 'Mai posto il problema' VIDEO

L'allenatore del Napoli , Walter Mazzarri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Salernitana: " Mazzocchi ... (calciomercato)

L'allenatore del Napoli , Walter Mazzarri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Salernitana: "Ho... (calciomercato)

Napoli - Mazzarri chiede aiuto ai tifosi : “Io non mi nascondo - è un momento particolare”

Tempo di lettura: 2 minuti“Io non mi nascondo. Questo è un momento un po’ particolare e io che so come è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto ... (anteprima24)