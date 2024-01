Napoli | Mazzarri scherza su Mazzocchi | 'Troppo sveglio' VIDEO

Tempo di lettura: 2 minuti“Io non mi nascondo . Questo è un momento un po’ particolare e io che so come è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto ... (anteprima24)

Walter: il video integrale della conferenza stampa. 'Sono responsabile con Pondrelli: carico fisico eccessivo ai ragazzi per Torino -' Comments commentsL'allenatore del, Walter, è tornato a parlare. Lo ha fatto questa mattina dal Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro la Salernitana, derby in programma domani alle ore ...L`allenatore del Napoli, Walter Mazzarri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Salernitana: `Mazzocchi subito espulso.Max Allegri fa melina, Giuntoli depista. De Laurentiis, intanto, si guarda intorno ma contemporaneamente prova il rilancio per accontentare Mazzarri. Juve e Napoli, insomma, "giocano" sul mercato una ...