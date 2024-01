Napoli | Mazzarri | «Perdiamo per la preparazione troppo pesante»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le parole di Walter, allenatore del, nella conferenza stampa in vista del derby contro la Salernitana Walterha parlato in conferenza stampa in vista di-Salernitana. SCONFITTE – «Io sono contento di aver fatto questa settimana di lavoro, hanno lavorato bene, siamo stati insieme, facendo cose che con meno tempo non potevo fare. L’ho accettato… l’ho voluto con molta felicità. Io sono un allenatore a cui piace lavorare sul campo, preparare le partite con gli allenamenti e da quando sono arrivato c’era poco tempo per lavorare. Stando in hotel si fa un filmato in più, si sta di più sul campo, la prova poi come sempre è la partita vera. Se abbiamo lavorato bene, vedremo domani undiverso, più brillante dell’ultima, l’unica partita in cui ci sono io che è andata ...