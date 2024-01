Napoli in ritiro a Pozzuoli | le facce scure dei calciatori

Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi ... (247.libero)

A Napoli pure il ritiro è sospeso (come il caffè) : non ci sono più gli ammutinamenti di una volta

A Napoli pure il ritiro è sospeso (come il caffè): non ci sono più gli ammutinamenti di una volta “Pronto presidente? Buongiorno, lo so che è in ... (ilnapolista)