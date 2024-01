Napoli | il Corriere del Mezzogiorno analizza i numeri…

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ildelhato i numeri della stagione del: “Una squadra in caduta libera, la cui cura sembra assai lontana. Fare un confronto con la passata stagione può sembrare inutile e dannoso, ma dà l’idea di come la squadra partenopea sia passata dall’essere una schiacciasassi ad una realtà con enormi difficoltà. Chiudendo a quota 28 punti nel girone d’andata, ildiventa la squadra campione uscente a fare in assoluto meno punti da quando la serie A è tornata a 20 squadre (2003-04)”. La scorsa stagione… “Rispetto alla passata stagione, inoltre, gli azzurri hanno 22 lunghezze in meno: nel 2022-23 a metà torneo Spalletti aveva girato a quota 50. Dal suo ritorno in serie A (2007/08), solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano ...