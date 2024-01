Napoli | il Bournemouth potrebbe lasciare Traorè in prestito con diritto di riscatto Sky

Hamed Junior Traore è il nome nuovo per l'attacco del. Si lavora all'arrivo del jolly del, affare in prestito oneroso, dialogo in corso tra le due società. Traore, ivoriano, anni 23, esploso nel Sassuolo prima del trasferimento in ...Hamed Junior Traore è il nome nuovo per l'attacco del. Si lavora all'arrivo del jolly del, affare in prestito oneroso, dialogo in corso tra le due società. Traore, ivoriano, anni 23, esploso nel Sassuolo prima del trasferimento in ...Reports in Italy claim Bournemouth are open to sending Hamed Junior Traorè to Napoli on a paid loan deal in January, but the two clubs are still negotiating ...De Laurentiis offre all'Udinese poco più di 40 milioni di euro per il serbo e Nehuén Pérez. Il no di Buongiorno al Milan ...