Napoli | giovane a bordo di uno scooter muore travolto da un treno sulla Circumvesuviana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Undi unoè statoe ucciso da un convoglio della ferrovia, lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, in provincia di. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe attraversato un passaggio a livello (tra le località San Pietro e Cangiani) malgrado le segnalazioni ottiche e luminose sull'imminente arrivo del. L'Eav, azienda che gestisce la, rende noto che il sistema di segnalazione "era regolarmente funzionante" al momento dell'incidente. La linea è ancora sospesa, in attesa dei rilievi delle autorità.

