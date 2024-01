Napoli | De Laurentiis sospende per qualche ora il ritiro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo la sfida delcontro il Torino persa in maniera pesante, la società prese decisioni drastiche. Lo stesso De, che già dopo– Monza si assunse tutte le colpe della situazione dei partenopei, decise che sarebbe stato utile unaffinché il gruppo ritrovasse compattezza. Domani si gioca– Salernitana, scadenza “naturale” delstabilito dopo la gara contro i granata, poi gli azzurri partiranno per Ryad per disputare la final four della Supercoppa d’Italia. Oggi, a quanto leggiamo dal “Corriere dello Sport”, una piccola sorpresa da parte del presidente della società partenopea. Deconcede un pomeriggio libero Il presidente della squadra campione d’Italia, sorprendendo un po’ tutti, ha deciso di concedere il ...

De Laurentiis fa un’offerta importante per Samardzic e non solo: propone 40 milioni all’Udinese per garantirsi il centrocampista serbo e Perez ... (dailynews24)

Walter Mazzarri in conferenza stampa prima di- Salernitana ha parlato della fiducia di Denei suoi confronti, rispondendo così: ' Darò l'anima al. Da quando alleno voglio sempre vincere. Quando non vinco sto male, lo ...... ex agente di Hamed Traoré ha parlato del suo assistito e dela radio Crc " Quando Traoré era a Sassuolo ed io ero il suo agente, ho ricevuto una telefonata da Deche mi chiedeva ...A radio Crc parla di quando era l’agente di Traoré che era al Sassuolo: «È sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidente quando in società c’è un direttore sportivo, per cui lo d ...Sono diversi i nomi che il club partenopeo sta trattando. Mercato che potrebbe subire una svolta con il rientro in Italia da parte di Aurelio De Laurentiis, previsto in giornata.