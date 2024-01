Napoli | De Laurentiis punta Samardzic | l’offerta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Defa un’offerta importante pere non solo: propone 40 milioni all’Udinese per garantirsi il centrocampista serbo e Perez in difesa. Questo rilancio mira a superare la Juventus nella corsa all’acquisizione dei giocatori. Le informazioni sono riportate nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport. La mossa di De“Ilprova il L'articolo

Non mi pongo il problema della fiducia di De. Ritiro punitivo Col Monza per sfortuna ... Anche loro devono sapere che ilhe ha vinto lo scudetto è in una posizione non consona. È una ...Oggi, intanto, il presidente rientra adalla Spagna, a cavallo tra un mercato scritto e diretto in prima persona e il viaggio a Riyad per la final di Supercoppa. E troverà una città tutta ...Il Napoli lavora a rinforzare il centrocampo. Come scrive il quotidiano Tuttosport, oltre a Traorè, il club di De Laurentiis cerca anche un mediano p ...Max Allegri fa melina, Giuntoli depista. De Laurentiis, intanto, si guarda intorno ma contemporaneamente prova il rilancio per accontentare Mazzarri. Juve e Napoli, insomma, "giocano" sul mercato una ...