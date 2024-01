Napoli | De Laurentiis ha negato il premio per la Supercoppa | I dettagli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Deè una furia: ritiro punitivo per ile nienteper la, prima pensato come bonus economico. La pesante sconfitta rimediata dalsul campo del Torino nell’ultimo turno di Serie A ha fatto infuriare il presidente Aurelio De. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il patron azzurro è una furia dopo l’ennesimo passo falso della squadra. Deha deciso di mandare ilin ritiro punitivo a tempo indeterminato a Pozzuoli, per cercare di ritrovare concentrazione in vista dei prossimi impegni. Ma non è tutto. Il presidente avrebbealla squadra ilin denaro per la vittoria dellaitaliana conquistata a gennaio contro la ...