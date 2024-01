Napoli | attraversa binari con scooter | muore travolto da treno

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) –con lo, ma vienedal. Tragedia tra Boscoreale e Scafati, lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana. A renderlo noto è l’Eav con una nota. L’investimento mortale è avvenuto al passaggio a livello tra le stazioni San Pietro e Cangiani. Un ragazzo in motorino è stato investito dalin transito. Secondo quanto si apprende, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) risultava regolarmente funzionante. Il ragazzo pare abbiato quando non doveva. La tratta è stata interrotta ed Eav ha istituito un servizio sostitutivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

