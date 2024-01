Napoli | 40 milioni per la coppia Perez-Samardzic L’ag del difensore | “C’è volontà a vestire la maglia azzurra”

Con un totale di circa 1 ,4di clienti ciascuno (circa 200mila clienti a lotto) , i due ... ma in particolare Enel cresce anche in aree geografiche del centro - sud e città chiave come, ...... la società azzurra sarebbe pronta a offrire all'Udinese 40di euro sia per Lazar Samardzic che Nehuen Perez, terzino sinistro bianconero. Il, tuttavia, sarebbe ancora in vantaggio ...Lotto, maxi vincita da oltre 60mila euro a Nocera Inferiore grazie alla combinazione 19-40-44-70 sulla ruota di Napoli ...Abbiamo investito in tecnologie 50 milioni di euro”). Il presidente Marsilio ... Il vicepresidente della Fiaso Antonio D’Amore, direttore del Cardarelli Napoli, in collegamento online ha osservato che ...