Musica | Mario Venuti festeggia 60 anni e 40 di carriera in tour | il 19 gennaio al Blue Note

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Prosegue con successo lanée dinei teatri e nei club italiani, promossa da Barley Arts, che celebra il doppio traguardo dei 60e dei 40didel cantautore. L'appuntamento a Milano è per venerdì 19alcon '60 + 40 100%'. "Torno sempre con piacere a cantare a Milano dove trovo sempre una calda accoglienza -afferma-. Ilpoi è la location perfetta per questo concerto, tutto plasmato su sonorità jazz e bossa. Però si tratta pur sempre di canzoni, per cui non vedo l'ora di sentire le voci dal pubblico farmi eco sulledei ...