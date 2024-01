Municipio III – Casini | Leoncini | e Marziali Iv | “Simboli nazisti nell’area giochi di Largo Labia | è vergognoso”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Scritte che inneggiano al fascismo e svastiche disegnate sul muro, per terra e sull’altalena dei bimbi sono apparse stamattina nei giardini di, a Fidene, nel Terzo. Un gestoche condanniamo fortemente, figlio di una cultura di odio e violenza sempre più difficile da sradicare. Chiediamo all’Amministrazione di intervenire velocemente per rimuoverle: siamo di fronte a un atto di vandalismo intollerabile che offende la storia di questa città e i valori su cui si fonda la nostra democrazia”. Lo dichiarano in una nota congiunta Valerioe Francesca, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta, consigliera Iv del Terzo. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

