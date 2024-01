Mourinho | Roma e la Roma | un incantesimo agli sgoccioli E al risveglio sarà l’ennesimo anno zero – L’ANALISI

(Di venerdì 12 gennaio 2024)alla fine divora tutto, anche gli sciamani capaci d’incantare una piazza calcistica. Il quarto derby perso su sei dell’erasegna probabilmente un punto di non ritorno: quando la tua squadra sca il primo tiro in porta contro una Lazio che ha gestito con intelligenza la partita senza sporcarsi le mani, anche il guru portoghese è chiamato a rispondere delle sue responsabilità. La sensazione post stracittadina è che il tempo dell’sia finito: due anni di delirio, di sold out e di passione sconfinata nei confronti dell’allenatore che nel 2022 condusse laamericana a conquistare la Conference sono forse arrivati a un punto di non ritorno. Forse, perché nel calcio mai dire mai, ma solo un miracolo può riaprire le porte allo sciamanesimo: ...

La Roma perde contro la Lazio per l’ennesima volta da quando c’è Mourinho in panchina, Camelio : “Annata disastrosa ” Altro derby di Coppa Italia, ... (notizie)

L’eliminazione in Coppa Italia, per di più per mano della Lazio, costringe l’ambiente Roma nista ad un riflessione sul presente e sul futuro. José ... (serieanews)

...la proprietà giallorossa ha già fatto sapere che per parlare del rinnovo del contratto di... In quel momento i Friedkin vorranno capire in che posizione si troverà lain campionato . E, ...Francesco Balzani (Centro Suono Sport 101.5/ Te la do io Tokyo): "Ieri si è vissuto il primo distacco vero, emozionale, tra i tifosi e ladi, di Friedkin, di Dybala Si è avvertito ...I due allenatori si sfidano domenica in campionato a San Siro. Gli obiettivi sfumati cominciano a pesare sul destino di Pioli. I numeri sono contro Mou, la curva è con lui, i Friedkin temporeggiano ...La polizia visiona i filmati delle telecamere interne all’Olimpico, i servizi tv e i video sui social. Pronto il Daspo per il responsabile e una multa alla società Lazio ...