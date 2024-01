Motociclisti scoprono gabbia abbandonata e ciò che trovano all’interno cambia le loro vite per sempre

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Chiusa in unain un campo aperto, la piccola Charlie non aveva alcuna possibilità di sopravvivere. La dolce cagnolina era intrappolata in un nido di feci e urina e, volendo vivere, cercava di rosicchiare la parte superiore della, ma, affamata, non ne aveva la forza. Proprio quando lei aveva perso le speranze, un padre e un figlio hanno avvistato lae hanno avuto il cuore spezzato nel trovare un cane nero, uno “scheletro scabroso, che puzzava così tanto di morte”. Continuate a leggere per saperne di più sulla storia ispiratrice di Charlie Bravo! In una fredda giornata di pioggia di gennaio, Bret Winingar e suo figlio Zach stavano percorrendo in moto le strade secondarie vicino a Little Rock, in Arkansas. Lungo il percorso, videro unaparzialmente ...