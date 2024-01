Morti | sbarchi e Ong | in tribunale i dati che smentiscono Open Arms

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nuova udienza oggi a Palermo dove è toccato allo stesso ex ministro dell'Interno intervenire in aula: "Orgoglioso di avere difeso il mio Paese, le politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 erano condivise dall'intero governo Conte"

Mi è capitato in questi giorni di ascoltare in tv alcuni dei soliti noti e meno noti opinionisti imputare la tragedia delle morti in mare al governo (ilgiornale)

Il senatore del Carroccio ha ricordato che durante il governo in cui era ministro dell'Interno, gli"si sono ridotti del 90%". "Meno partenze significano meno, meno drammi e meno soldi ...'Quando ero ministro dell'Interno glisi sono ridotti del 90%. Meno partenze significa menomeno drammi e meno soldi per trafficanti'. A dirlo, proseguendo le dichiarazioni spontanee in aula al processo Open Arms, è il ...L'unico periodo di mare poco mosso sarebbe stato dal 10 al 12 gennaio: le previsioni l'avevano messo in chiaro da subito dopo l'Epifania. Dal 13 al 17 il meteo è annunciato in forte peggioramento e la ...L’ex don Favarin: «Purtroppo questi ragazzi spesso rifiutano l’accoglienza preferendo lo spaccio» ...