Morta Elisa Scavone | la donna accoltellata a Torino

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nuovo femminicidio: è, lache lo scorso 10 gennaio era statadal marito 30 volte, era stata soccorsa e ricoverata all’ospedale Molinette in prognosi riservata. È: mercoledì era statadal marito L’aggressione è avvenuta nell’appartamento di Via Galuppi nel capoluogo piemontese a causa di una lite con il marito, Lorenzo Sofia, che ha colpito la moglie tra 25 e le 30 volte provocando ferite all’addome, al cuore ed alla schiena. A dare l’allarme i vicini che hanno richiamato l’attenzione di un dipendente dell’officina appartenente in passato a Sofia, l’uomo ha raccontato: “Ho citofonato e lui mi ha aperto la porta. Sono salito con la ...

E'dopo 24 ore di agonia in ospedaleScavone , la 65enne accoltellata dal marito Lorenzo Sofia, 71 anni, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio a Torino. La donna ènella serata di ...Scavone, la 65enne accoltellata mercoledì dal marito a Torino , èquesta notte in ospedale. La donna è stata uccisa da Lorenzo Sofia, ex gommista di 70 anni. Il marito l'aveva colpita con ...Morta nella notte Elisa Scavone, la 65enne accoltellata mercoledì dal marito, con 30 coltellate, Lorenzo Sofia, ex gommista di 70 anni, a Torino, nel quartiere Borgo Filadelfia.La donna è deceduta men ...Non ce l’ha fatta Elisa Scavone, 65 anni, accoltellata dal marito, Lorenzo Sofia, di 71 anni, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio in un appartamento di via Galluppi, nel quartiere di Borgo Filadelf ...