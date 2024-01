Monza | Palladino | “Maldini ha talento | ci può dare una grande mano”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Raffaele, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa del neo-acquisto Daniel, arrivato in prestito dal Milan

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter, valida per la 20ª giornata di Serie A:... (calciomercato)

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter: “Nel girone di andata contro le ... (sportface)

Palladino in conferenza stampa alla vigilia di Monza -Inter ha presentato l’importante sfida in programma sabato 13 gennaio alle 20:45 sottolineando ... (inter-news)

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza - Inter . L'allenatore si è detto fiducioso di poter conquistare i primi ... (247.libero)

Oggi deve confermarsi a, contro i biancorossi di Raffaele. Simone Inzaghi deve evitare che già martedì, mentre i suoi nerazzurri saranno a Riad in attesa di giocare la semifinale di ...- Inter,: "Serve la partita perfetta" E, allora, testa al campo. Come si batte l' "Facendo la partita perfetta, curando tutti i particolari, andando forte, accettando i duelli, ...L`Inter campione d`inverno va in trasferta a Monza dopo un girone d`andata chiuso a 15 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I nerazzurri, reduci dal successo.SERIE A - Simone Inzaghi prima di Monza-Inter: "Buchanan ha ottime qualità, ma gli serve del tempo. Il 4-3-1-2 è una potenziale soluzione da riproporre".