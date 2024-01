Monza | Palladino | “Inter più forte dell’anno scorso | ma noi faremo una grande prova”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’allenatore delRaffaeleha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’: “Nel girone di andata contro le grandi squadre ci è girato male, come contro la Juve e con la Roma, con cui potevamo fare punti. Domani con l’sarà unadi maturità, loro sono una squadra molto, più della passata stagione: hanno la miglior difesa e il migliore attacco, e sono primi in campionato. Hanno grandissimi giocatori ovunque, ma sono curioso di vedere la mia squadra domani, perché sono convinto cheunaprestazione“. Il tecnico ha poi proseguito: “Ogni nostro giocatore dovrà giocare al 110% e solo così potremo sopperire alla differenza tecnica. Dobbiamo fare la partita perfetta, ...

