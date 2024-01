Monza-Inter | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il titolo di Campione d’Inverno è già in archivio. L’non vuole abbassare la guardia, specialmente dopo il sofferto successo contro il Verona, e sa che la Juventus attende solo un suo passo falso. I nerazzurri, nella 20ª Giornata di Serie A, sono ospiti del: trasferta difficile, ma dalla quale i ragazzi di Simone Inzaghi vogliono uscire con 3 punti. Vediamo i dettagli della partita.(3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. Squalificati: Gomez Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, Machin All. Palladino(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, ...

Palladino in conferenza stampa alla vigilia di Monza -Inter ha presentato l’importante sfida in programma sabato 13 gennaio alle 20:45 sottolineando ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

... Juventus - Bologna,- Lecce, Sassuolo - Juventus,- Bologna, Genoa - Juventus, Genoa -- Verona, Sassuolo - Fiorentina. "L'approccio dei club dovrebbe aiutare gli arbitri", ......emersi sbagli che hanno pesato in classifica soprattutto per quanto riguarda la capolista. ... Il secondo errore è relativo all'espulsione di al 55' di- Lecce di Federico Baschirotto sul ...Dagli Anni Ottanta nelle serie minori ai trionfi con Milan e Juventus, in Monza-Inter i due amministratori delegati si affrontano in campionato con rinnovato entusiasmo e la stessa stima di sempre ...Monza scende in campo con Alessandro Sorrentino, secondo portiere, dato l’infortunio di Di Greogorio. Mari, Caldirola e il grande ex della partita D’Ambrosio compongono la difesa a tre scelta da ...