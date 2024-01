Monza-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 12 gennaio 2024)(sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la ventesima...

Monza-Inter si giocherà domani (sabato) alle 20.45 e i Precedenti sono soprattutto in coppa Italia. Anche perché i brianzoli in Serie A giocano ... (inter-news)

E la nuova sfida aldi Palladino sicuramente nasconde delle insidie legate al buon momento della squadra e ad una tradizione con i brianzoli non sempre favorevole all'e a Inzaghi. ...Tra i presenti anche Lorenzo Colombo e Danilo D'Ambrosio del, oltre ad ex giocatori e ... le parole dell'ex tecnico dell'e attuale opinionista di Dazn.Il padre di Lazar. L’uomo che ha fatto saltare la trattativa con l’Inter ad agosto dopo le visite mediche, cioè a un passo dall’annuncio ...Alexandar Stankovic, classe 2005 e titolarissimo della Primavera, potrebbe essere aggregato come sesto a centrocampo in prima squadra ...