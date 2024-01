Monza-Inter | i convocati di Palladino | confermato uno KO | prima per un nuovo arrivo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A distanza di poco più di 24 ore dadi domani, Raffaeleha diramato la lista dei suoiper la partita. Confermata l’esclusione di un infortunato,volta invece per unacquisto.– Si avvicina, gara in programma domani sera alle 20.45 all’U-Power Stadium. Il tecnico dei brianzoli, Raffaele, ha da poco diramato la lista dei. Confermata l’assenza dell’ex nerazurro Di Gregorio, infortunatosi in occasione della scorsa partita contro il Frosinone.volta, invece, per il neo-acquisto Daniel Maldini., IDI1 ...