Monza-Inter | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

Guarda in streaming: come vedere la partita di Serie A in diretta, le probabili formazioni e il pronostico dei ......sono intenzionati ad offrire 15 milioni più il cartellino di Colombo (di rientro dal). ... L'può ottenere dalla cessione di Stefano Sensi al Leicester il tesoretto per la punta. Un'idea per l'...La Juventus non solo solida, adesso è anche prolifica in attacco: a sottolinearlo sono i colleghi di "Sportmediaset", che, nell'analizzare il successo di ieri sera in Coppa ...Sarà Monza-Inter il match che chiuderà, per quanto riguarda il 20° turno di Serie A, la giornata di sabato 13 gennaio. Sono ventitre i punti di distanza tra le due squadre, ma per entrambe il bilancio ...