Monza-Inter 20ª giornata Serie A | dove vederla in diretta TV e streaming

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è la ventesima partita di questaA per la squadra di Inzaghi: scopri come einTV e live. Si gioca oggi allo Stadio Giuseppe Meazza: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, ventesimadiA 2023-2024.e quando si giocaU-Power Stadium di, sabato 13 gennaio ore 20:45. Come seguireINSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE ...

In caso di tridente più Cancellieri che Gyasi, sabato ore 20:45, dubbio posizionale per Gagliardini In una gara che vede tanti ex in campo, il focus in casariguarda ...I campioni d'inverno dell'sfidano ilnella prima giornata di ritorno (match in programma sabato 13 gennaio alle 20.45Milano-Arabia Saudita, ma prima lo scalo a Monza. L`Inter è di scena in Brianza nella 20ª giornata di Serie A, ultimo appuntamento per i nerazzurri di Simone.La probabile formazione dell'Inter in vista del match contro il Monza ...