Montagna | 50 anni cade nel torrente in Valmasino | interviene soccorso alpino

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Intervento oggi pomeriggio, venerdì 12 gennaio 2024, per la Stazione didel. I tecnici sono stati attivati per un uomo di 50, rimasto ferito dopo essere finito in unin località Bagni di Masino, in provincia di Sondrio, a quota 1150 metri. L'allertamento è arrivato intorno alle 15. L'uomo stava tagliando la legna, quando è caduto nel greto del; sul posto è arrivato l'elidi Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza. A supporto, anche una squadra con tre tecnici della stazione didel Cnsas-Corpo nazionalee speleologico e i militari del Sagf-Guardia ...

...già molto ampia di servizi nati o rinnovati negli ultimi' ha spiegato il sindaco Gionata Sturam . 'Vogliamo che Claut diventi un punto di riferimento per molti sport che si praticano in:...Tragedia in Trentito Alto Adige, per la precisione in provincia di Bolzano, dove si è verificato un nuovo incidente in: una ragazzina di 16di nazionalità tedesca è infatti finita in un dirupo ed è stata trovata morta dopo ore di ricerche. In corso le indagini da parte delle forze dell'ordine ma, a ...Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Intervento oggi pomeriggio, venerdì 12 gennaio 2024, per la Stazione di Valmasino del soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati per un uomo di 50 anni, rimasto ferit ...È stata trovata morta ai piedi di un sentiero nei pressi di San Candido, in Alto Adige, una turista tedesca di 16 anni. La giovane era uscita questa mattina all'alba dal maso, nel quale alloggiava con ...