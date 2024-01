Monaco-Reims sabato 13 gennaio 2024 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo aver faticosamente eliminato il Lens ai rigori in quella che è stata la sfida più emozionante dell’ultimo turno di coppa di Francia, ildi Huetter si rituffa nella Ligue1 affrontando in casa ildi Still. Una partita che gli asemists hanno dovuto vincere due volte, prima passando in doppio vantaggio con Aoukliche e facendosi raggiungere nella ripresa, e poi ai rigori dopo ben 18 tiri InfoBetting: Scommesse Sportive e